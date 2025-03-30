Матч «Эдмонтон» — «Калгари» был остановлен из-за оказания помощи болельщику на трибуне

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Калгари».

На второй минуте встречу остановили из-за того, что одному из болельщиков на арене стало плохо. Ему была оказана медицинская помощь, через несколько минут игра продолжилась.

Перед этим матчем «Эдмонтон» с 87 очками занимал шестое место в Западной конференции, «Калгари» с 79 очками — на 10-й строчке.