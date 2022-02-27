Матч «Детройт» — «Торонто» стал самым результативным в НХЛ с 2011 года

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Торонто» (7:10) стал самым результативным в НХЛ с 2011 года.

Сегодня «Ред Уингз» и «Мэйпл Ливз» забросили 17 шайб на двоих, повторив результативность матча «Виннипег» — «Филадельфия» (9:8), который состоялся 27 октября 2011 года.

В последний раз 18 шайб забрасывалось в одном матче в НХЛ 13 января 1996 года, тогда «Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» (10:8).