Матч «Даллас» — «Нэшвилл» отложен из-за погодных условий
03:52
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» отложен, сообщается на официальном сайте лиги.
Такое решение было принято в связи с чрезвычайным положением в Далласе из-за погодных условий, которые привели к отключению электроэнергии. Новая дата матча будет определена позднее.
Встреча между «Далласом» и «Нэшвиллом» должна была пройти 16 февраля и начаться в 4:30 мск.
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