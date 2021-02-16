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Матч «Даллас» — «Нэшвилл» отложен из-за погодных условий

03:52
Матч «Даллас» — «Нэшвилл» отложен из-за погодных условий. Фото ХК "Даллас"
Матч «Даллас» — «Нэшвилл» отложен из-за погодных условий. Фото ХК "Даллас"
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» отложен, сообщается на официальном сайте лиги.

Такое решение было принято в связи с чрезвычайным положением в Далласе из-за погодных условий, которые привели к отключению электроэнергии. Новая дата матча будет определена позднее.

Встреча между «Далласом» и «Нэшвиллом» должна была пройти 16 февраля и начаться в 4:30 мск.

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