Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» отложен, сообщается на официальном сайте лиги.

Такое решение было принято в связи с чрезвычайным положением в Далласе из-за погодных условий, которые привели к отключению электроэнергии. Новая дата матча будет определена позднее.

Встреча между «Далласом» и «Нэшвиллом» должна была пройти 16 февраля и начаться в 4:30 мск.