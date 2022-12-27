Матч «Баффало» — «Коламбус» отложен из-за непогоды

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Коламбусом» отложен на неопределенный срок, сообщается на сайте лиги.

Встреча, которая была намечена ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени, отложена из-за суровой зимней погоды в Баффало, результате чего аэропорт города закрыт. Дата переноса будет объявлена позже.

«Баффало» с 34 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 22 очками — на последней строчке.