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Сегодня, 01:10

Матч «Баффало» — «Коламбус» отложен из-за непогоды

Сергей Разин
корреспондент
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Коламбусом» отложен на неопределенный срок, сообщается на сайте лиги.

Встреча, которая была намечена ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени, отложена из-за суровой зимней погоды в Баффало, результате чего аэропорт города закрыт. Дата переноса будет объявлена позже.

«Баффало» с 34 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 22 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
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20.12
21.12
22.12
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24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Оттава – Детройт
 - : -
28.12 03:00
Каролина – Чикаго
 - : -
28.12 03:00
Коламбус – Баффало
 - : -
28.12 03:00
Оттава – Бостон
 - : -
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
28.12 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
28.12 04:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
28.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:30
Лос-Анджелес – Вегас
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 66
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
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