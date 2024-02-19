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Сегодня, 07:18

Матч «Айлендерс» — «Рейнджерс» стал третьим по посещаемости в истории НХЛ

Руслан Минаев
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«Айлендерс» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ стал третьим по посещаемости в истории лиги.

Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф», который принимает игры по американскому футболу и вмещает 82500 зрителей. Игру «Айлендерс» и «Рейнджерс» посетили 79 690 человек. Победу в матче со счетом 6:5 в овертайме одержали «Рейнджерс».

Рекордным в истории НХЛ является матч «Детройта и «Торонто» в 2014 году, который посетили 105 491 человек. На втором месте идет игра «Нэшвилла» и «Далласа» в 2020-м — 85 630 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Айлендерс» уступили «Рейнджерс», «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу». Результаты матчей 18 и 19 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 52 33 19 71
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 54 23 31 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
Результаты / календарь
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24.02
19.02 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 1 : 2
19.02 02:00
Колорадо – Аризона
 4 : 3
19.02 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
19.02 21:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
19.02 21:00
Бостон – Даллас
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
19.02 23:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
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 56 91
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Каролина

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