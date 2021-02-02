Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» против «Айлендерса» отменен из-за протокола о коронавирусе, сообщается на официальном сайте лиги.

Игру пришлось отложить, чтобы команда смогла соблюсти необходимые протоколы отслеживания контактов и тестирования на Covid-19 после двух матчей с «Нью-Джерси», которые сегодня, 2 февраля, внесли четырех футболистов в список игроков, недоступных для участия в матчах из-за коронавируса.

«Нью-Джерси» до 6 февраля ушел на карантин.