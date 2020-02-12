Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в середине первого периода. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь защитнику «Блюз» Джею Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу.

Матч будет продолжен в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков. Он был остановлен за 7:50 до конца первого периода, у Ивана Барбашева — заброшенная шайба.