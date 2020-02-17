Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» будет доигран 11 марта, сообщает официальный сайт лиги. Встречу команды начнут при счете 1:1, каким он был на момент остановки игры.

Игра была прервана после того, как защитник «Блюз» Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Игрок был отправлен в больницу, он пришел в сознание во время транспортировки. Позднее стало известно, что 36-летний Боумистер перенес сердечный приступ. Защитнику имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, необходимый для восстановления нормального ритма сердца.

Матч «Сент-Луис» — «Флорида», который был запланирован на 10 марта, состоится днем ранее.