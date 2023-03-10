Мать Овечкина посетила игру «Вашингтона» впервые с 2018 года

Татьяна Овечкина — мать нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина посетила игру «Кэпиталз» против «Нью-Джерси» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Это ее первое появление на матче клуба с 2018 года, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

По данным источника, что причиной этому была болезнь отца хоккеиста — Михаила Овечкина. 15 февраля стало известно о смерти Михаила в возрасте 71 года.