Мать погибшего Кивлиниекса рассказала, как сын решил стать вратарем
Астрида Мелдере, мать голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матисса Кивлениекса, рассказала о потере своего сына. Латышский хоккеист трагически погиб 4 июля.
«Матисс был очень решительным человеком. После четырех или пяти месяцев катания он сам решил, что хочет быть вратарем. Это было его решение в очень раннем возрасте. Он сказал: «Я хочу быть вратарем». Матисс был трудолюбивым, но при этом обладал огромной уверенностью и индивидуальностью. Он посвятил свою жизнь хоккею. Хоккей был для него всем. Всем.
Он с самого раннего возраста знал, что будет играть в НХЛ. Это была его цель, его задача, и у него не было сомнений. Он сказал: «Я собираюсь играть в НХЛ, мам. Однажды я буду играть в НХЛ». Он был уверен в этом.
Матисса будут помнить как очень счастливого и улыбающегося человека, будут помнить за его достижения за очень короткую хоккейную карьеру», — цитирует мать хоккеиста The Athletic.
Также, Астрида Мелдере рассказала о поддержке болельщиков после трагедии.
«Меня очень тронули бумажные и электронные письма, пришедшие как через хоккейную федерацию, так и напрямую. Многие люди проявляют участие, я очень тронута. Не ожидала настолько теплого отношения от такого числа людей. Я очень тронута и счастлива такому участию, несмотря на то что сейчас тяжелые времена», — рассказала мама спортсмена.
Спортсмен начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку. В 2019 году вратарь попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2699587/2021/07/10/i-am-going-to-play-in-the-nhl-mom-matiss-kivlenieks-mother-remembers-his-smile-passion/
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