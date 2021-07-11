Мать погибшего Кивлиниекса рассказала, как сын решил стать вратарем

Астрида Мелдере, мать голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матисса Кивлениекса, рассказала о потере своего сына. Латышский хоккеист трагически погиб 4 июля.

«Матисс был очень решительным человеком. После четырех или пяти месяцев катания он сам решил, что хочет быть вратарем. Это было его решение в очень раннем возрасте. Он сказал: «Я хочу быть вратарем». Матисс был трудолюбивым, но при этом обладал огромной уверенностью и индивидуальностью. Он посвятил свою жизнь хоккею. Хоккей был для него всем. Всем.

Он с самого раннего возраста знал, что будет играть в НХЛ. Это была его цель, его задача, и у него не было сомнений. Он сказал: «Я собираюсь играть в НХЛ, мам. Однажды я буду играть в НХЛ». Он был уверен в этом.

Матисса будут помнить как очень счастливого и улыбающегося человека, будут помнить за его достижения за очень короткую хоккейную карьеру», — цитирует мать хоккеиста The Athletic.

Также, Астрида Мелдере рассказала о поддержке болельщиков после трагедии.

«Меня очень тронули бумажные и электронные письма, пришедшие как через хоккейную федерацию, так и напрямую. Многие люди проявляют участие, я очень тронута. Не ожидала настолько теплого отношения от такого числа людей. Я очень тронута и счастлива такому участию, несмотря на то что сейчас тяжелые времена», — рассказала мама спортсмена.