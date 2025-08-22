Мать Овечкина считает, что рекорд ее сына в НХЛ никто не сможет побить

Мать нападающего клуба «Вашингтона» Александра Овечкина олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина считает, что рекорд ее сына в НХЛ никто не побьет.

«Мы еще с моим мужем говорили ему: «Саша, если ты побьешь этот рекорд, то его в жизни никто никогда не побьет». Я это знаю», — цитирует Овечкину ТАСС.

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). За всю карьеру на счету 39-летнего россиянина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.