Мать Овечкина — о критике из-за ролика «Единой России»: «Пусть пишут, что хотят»

Российский хоккеист Александр Овечкин не обращает внимания на критику из-за участия в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Об этом рассказала мать нападающего «Вашингтона», двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Он на всю эту критику не обращает внимания. Я его спрашиваю, он отвечает: «Мам, я все это не читаю. Пусть пишут, что хотят», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Ранее Овечкин принял участие в предвыборном ролике «Единой России». Его появление в видео вызвало критику со стороны ряда политиков, журналистов и хоккеистов на Западе.

Сам Овечкин ранее прокомментировал ситуацию, заявив, что является россиянином и поддерживает свою страну.

17 сентября Овечкину исполнился 41 год. Нападающий является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929 шайб в 1573 матчах.