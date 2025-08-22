Мать Овечкина хочет, чтобы по окончании карьеры он вернулся в Россию

Мать нападающего клуба «Вашингтона» Александра Овечкина олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина хочет, чтобы ее сын по окончании карьеры вернулся в Россию.

«Конечно, я хочу этого. А где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа», — цитирует Овечкину ТАСС.

В марте 2025 года Овечкин в интервью «СЭ» заявлял, что рассматривает возможность возвращения в «Динамо» в 2026 году. Контракт нападающего с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.