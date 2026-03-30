Мать Овечкина о возвращении сына в Москву после сезона НХЛ: «Будет землю целовать»

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мать капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна сообщила, что хоккеист по окончании сезона НХЛ прилетит в Москву.

«Кэпиталз» пока не попадают в плей-офф, до завершения регулярного чемпионата команде осталось провести восемь матчей.

«Он всегда приезжает в Москву, когда заканчивается сезон. Что Саша будет делать первым делом, когда приедет? Землю будет целовать, когда выйдет из самолета (смеется)», — приводит ТАСС слова Татьяны Овечкиной.

Ранее 40-летний Овечкин вышел на чистое третье место по числу матчей за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 1565 игр за «Вашингтон».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу забитых голов в чемпионатах (926). По заброшенным шайбам в лиге с учетом плей-офф он занимает второе место (1003), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

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