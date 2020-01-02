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Мастер эффектных появлений. Худобин на фотосессии «Далласа»

08:00
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«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла в рамках «Зимней классики» под открытым небом, на ней присутствовали 85630 зрителей. Голкипер команды из Техаса Антон Худобин не принимал участия во встрече, но порадовал публику эффектным появлением на командную фотосессию. Он разогнался, прокатился по льду и занял место в первом ряду.

В 16 матчах (13 — в стартовом составе) Худобин одержал 9 побед. В среднем за встречу он пропускает 2,29 шайбы, отражая 92,9% бросков за игру.

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