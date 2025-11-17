Массовая потасовка произошла после матча «Рейнджерс» — «Детройт»

Хоккеисты устроили массовую потасовку после игры «Рейнджерс» — «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч в Нью-Йорке завершился победой «Ред Уингз» со счетом 2:1.

После сирены форвард гостей Мэйсон Эпплтон забросил шайбу в пустые ворота. После этого вратарь хозяев Джонатан Куик вышел на лед и сцепился с Эпплтоном, начав тем самым массовую потасовку.

После завершения игры Куик получил малый и дисциплинарный штраф (2+10), а Эпплтон ограничился дисциплинарным.

«Детройт» прервал серию «Рейнджерс» из трех побед. «Ред Уингз» с 23 очками занимают 5-е место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» с 22 очками — на 9-й строчке.