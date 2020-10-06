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Маскоту «Лос-Анджелеса» предъявлены обвинения в домогательствах

08:50
Бэйли. Фото -
Бэйли. Фото -
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На мужчину, который исполняет роль маскота «Лос-Анджелеса», Бэйли, подали в суд. Он обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.

Обвинения выдвинула одна из представительниц группу поддержки «Кингз». Она утверждает, что Тим Смит, который и исполняет роль Бэйли, использовал свое служебное положение, так как имел возможность влиять на выбор девушек в группу поддержки.

Девушка работал в системе «ЛА» с 2018 года. Но из-за непозволительных выходок Смита была вынуждена уйти из клуба.

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