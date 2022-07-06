Mash: Капризов по решению призывной комиссии может быть направлен служить в ВДВ

Нападающий «Миннесоты» и сборной России Кирилл Капризов попал в сложную ситуацию из-за проверки военного билета.

Если звезда НХЛ отправится служить, то в ВДВ. Об этом говорит решение призывной комиссии, утверждает Telegram-канал Mash.

Отец хоккеиста — Олег Сергеевич — на постоянной связи с комиссариатом.

В понедельник он должен приехать и снять сына с воинского учета в Уфе по доверенности. После этого снова поставит, но уже в Новокузнецке, откуда Кирилл родом.

Военный билет Капризов пока не получал и в армию не призывался. На учет он встал как студент КемГУ, а с 2021-го как студент РАНХиГС. Призыву хоккеист Миннесоты подлежит только с 30 июня, так как закончилась отсрочка по учебе.

Как стало известно «СЭ», нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов уже вернулся в США из России, где проводил отпуск.