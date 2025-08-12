Mash: ФНС заблокировала счета Овечкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает «Mash на спорте».

По информации источника, 39-летний хоккеист не подавал декларации по своему ИП с 2023 года. При этом задолженностей перед налоговой у него нет.

Отмечается, что налоговая планомерно блокировала счета Овечкина: два в 2023-м, еще два в 2024-м и один — в конце июля 2025-го. Через ИП российский форвард ранее продавал товары под личным брендом.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018, а также лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В сезоне-2024/25 нападающий «Кэпиталз» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах североамериканской лиги. После 20 сезонов на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.