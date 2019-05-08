НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Сент-Луиса" Патрик Марун​. 31-летний американец забросил победную шайбу в овертайме матча с "Далласом"​ (2:1 ОТ).

Второй звездой стал голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, отразивший 29 бросков з 30 в победном матче с "Далласом" (2:1 ОТ).

Третьей звездой назван вратарь "Далласа" Бен Бишоп. 32-летний хоккеист справился с 52 бросками из 54 в матче с "Сент-Луисом" (1:2 ОТ).

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