25 июня, 08:25

Бродер — о включении Могильного в Зал славы: «Это решение назрело уже давно, он заслуживает быть там»

Сергей Ярошенко
Мартин Бродер.
Фото Global Look Press

Экс-вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер прокомментировал включение своего бывшего партнера по команде нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Черт возьми, почему так долго? Когда я слышу новость о том, что Александр наконец попал в Зал славы, у меня на лице улыбка. Я имею в виду, что это решение назрело уже давно, он заслуживает быть там. Он был игроком, который менял правила игры. Мало кто видел игру так, как он. Он был замечательным товарищем по команде. Однажды у него была 13-матчевая серия из набранных очков, тренер наступил на его клюшку и случайно сломал ее, некоторые суеверные парни рассердились бы, а он просто посмеялся. Таким был Алекс, так рад за него», — цитирует слова Бродера пресс-служба НХЛ.

Бродер и Могильный выступали вместе за «Девилз» с 2000 по 2001 год. В 2000 году они стали обладателями Кубка Стэнли.

Помимо «Нью-Джерси» за карьеру Могильный играл за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер» и «Торонто» и «Нью-Джерси». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка.

Александр Могильный.Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

56-летний россиянин является олимпийским чемпионом 1988 года и чемпионом мира-1989.

Могильный входил в число номинантов на включение в Зал хоккейной славы с 2009 года.

