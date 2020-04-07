Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

«Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает официальный сайт клуба.

Он возглавлял нашу команду с мая 2018 года и дважды выходил с ней в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата-2018/19 «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф впервые вышел во второй раунд.

Также клуб по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов. Двое других ассистентов главного тренера — Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе хоккейного клуба «Автомобилист» в сезоне-2020/21.

Питерс и Зубов — кандидаты на пост главного тренера «Автомобилиста»