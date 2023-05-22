Маршессо сравнял счет во втором матче серии с «Далласом», забив на 58-й минуте

«Вегас» во втором матче финальной серии Западной конференции НХЛ встречается с «Далласом».

На 58-й минуте при счете 1:2 форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо с передачи Ивана Барбашева забросил шайбу и перевел встречу в овертайм.

Счет в серии после первого матча 1-0 в пользу «Вегаса».