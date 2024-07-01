Маршессо подписал пятилетний контракт с «Нэшвиллом»

Форвард Джонатан Маршессо подписал контракт с «Нэшвиллом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним канадцем рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой в 5,5 миллиона долларов.

Маршессо выступал за «Вегас» с момента основания клуба в 2017 году. В минувшем сезоне форвард провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 69 (42+27) очков. В семи играх плей-офф Маршессо набрал 4 (2+2) очка.