Маршан установил клубный рекорд «Бостона»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ) установил клубный рекорд. 33-летний канадец забросил самый быстрый гол в истории клуба в овертайме в матчах плей-офф. Он отличился через 39 секунд после его начала.

Прежнее достижение было установлено легендарным защитником Бобби Орром. Он в 1970 году отличился через 40 секунд после начала овертайма в четвертом матче финале Кубка Стэнли.

Отметим, что тот гол в ворота «Сент-Луис Блюз» принес «Бостону» Кубок Стэнли.