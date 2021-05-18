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Маршан установил клубный рекорд «Бостона»

06:37
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршан во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ) установил клубный рекорд. 33-летний канадец забросил самый быстрый гол в истории клуба в овертайме в матчах плей-офф. Он отличился через 39 секунд после его начала.

Прежнее достижение было установлено легендарным защитником Бобби Орром. Он в 1970 году отличился через 40 секунд после начала овертайма в четвертом матче финале Кубка Стэнли.

Отметим, что тот гол в ворота «Сент-Луис Блюз» принес «Бостону» Кубок Стэнли.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей