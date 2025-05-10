Маршан стал самым возрастным автором гола в овертайме плей-офф НХЛ в истории «Флориды»

«Флорида» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла в овертайме «Торонто» (5:4).

Победную шайбу в овертайме забросил Брэд Маршан в возрасте 36 лет и 363 дня. Канадец стал самым возрастным автором гола в овертайме матча Кубка Стэнли в истории франшизы. Маршан побил рекорд Майка Хафа, который забросил победную шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли-1996 в возрасте 33 лет и 96 дней.

В текущем плей-офф Маршан провел 8 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.