Маршан раскритиковал российских игроков «Вашингтона» за нарушение ковид-протокола

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан рассказал, как отнесся к решению НХЛ отстранить российских игроков «Вашингтона» на несколько матчей за нарушение ковид-протокола.

«Думаю, здесь идет больше речь об уважении принятых правил, — цитирует Маршана Boston Hockey Now. — Все хотят играть, поэтому и были введены эти требования. И их не так сложно исполнять. Мы все знаем, какое наказание следует за нарушение законов. И мы знаем эти правила. Так что они сами виноваты».

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.