Маршан прокомментировал вылет «Бостона» во втором раунде Кубка Стэнли
07:58
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:6) и вылет из плей-офф.
«Очень грустно. Мы ожидали, что серия будет более продолжительной. Нам казалось, что команда в этом году способна зайти далеко. Но всё свелось к нескольким ошибкам. Они реализовали свои возможности, а мы нет. Мне кажется, что в некоторых матчах мы их переигрывали, но не добились желаемого результата. Но это плей-офф», — цитирует официальный сайт НХЛ Маршана.
«Бостон» уступил «Айлендерс» в серии со счетом 2-4.
В полуфинале Кубка Стэнли «Айлендерс» сыграют с «Тампой».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/islanders-vyshli-v-polufinal-kubka-stanley/c-325282550
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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