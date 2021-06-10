Маршан прокомментировал вылет «Бостона» во втором раунде Кубка Стэнли

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:6) и вылет из плей-офф.

«Очень грустно. Мы ожидали, что серия будет более продолжительной. Нам казалось, что команда в этом году способна зайти далеко. Но всё свелось к нескольким ошибкам. Они реализовали свои возможности, а мы нет. Мне кажется, что в некоторых матчах мы их переигрывали, но не добились желаемого результата. Но это плей-офф», — цитирует официальный сайт НХЛ Маршана.

«Бостон» уступил «Айлендерс» в серии со счетом 2-4.

В полуфинале Кубка Стэнли «Айлендерс» сыграют с «Тампой».