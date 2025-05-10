Маршан — о победе над «Торонто»: «Флорида» отыгралась и сражалась так, как умеет»

Форвард «Флориды» Брэд Маршан прокомментировал победу в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (5:4 ОТ).

«Очевидно, что это было хорошо для команды. У нас была хорошая игра — лучшая вторая половина встречи, потому что мы начали не так, как нам бы хотелось. Мне нравится наша стойкость. Мы отыгрались и сражались так, как умеем. Но нам надо сделать это и в следующей игре», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч пройдет 12 мая и начнется в 2:30 по московскому времени.