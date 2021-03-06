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Маршан, Пачиоретти и Суббан — звезды игрового дня в НХЛ

11:33
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НХЛ на официальном сайте 6 марта назвала лучших игроков дня в лиге.

Первой звездой дня признан нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Вашингтона» (5:1).

Второй звездой стал форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Третья звезда дня — вратарь «Чикаго» Малькольм Суббан, отразивший 39 из 42 бросков в игре против «Тампы-Бэй» (4:3 Б).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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