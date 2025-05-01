Маршан: «Бобровский удержал нас в игре в нужные моменты»

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан отметил игру вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии против «Тампы» (6:3).

«Парни отлично поработали сегодня. Даже когда мы забили быструю шайбу, мы не сидели сложа руки. Мы продолжали давить и становиться лучше по ходу игры. Очевидно, что Боб несколько раз великолепно проявил себя, чтобы удержать нас в игре в нужные моменты. Да, это было здорово», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Российский голкипер отразил 89,66 процентов (26 из 29) бросков по своим воротам.

«Пантерз» выиграли в серии с «Лайтнинг» с общим счетом 4:1. В следующем раунде «Флорида» сыграет с победителем серии «Торонто» — «Оттава».