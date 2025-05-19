Маршан обошел Овечкина по очкам в седьмых матчах Кубка Стэнли среди действующих игроков

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан забил гол и сделал две результативные передачи в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (6:1).

37-летний канадец набрал 10 (4+6) очков в 13 седьмых матчах плей-офф НХЛ в карьере — это максимум среди действующих игроков лиги. По этому показателю он обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 8 (4+4) очков в 12 играх.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Каролиной». В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном».