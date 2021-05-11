Форвард «Бостона» Брэд Маршан поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

С нынешнего сезона за столичный клуб выступает форвард Здено Хара, который провел в составе «Брюинз» 14 лет.

«Он знает, как мы проводим определенные матчи. Очевидно, что тренерский штаб будет делать видео и тому подобное, но он знает все кодовые названия, которые мы используем, и ситуации, в которых мы их проводим. Так что даже когда мы играли в них в регулярном чемпионате, мы могли видеть, как он разговаривает с партнерами о схемах, которые мы собирались сыграть. Но это плей-офф, мы должны пройти через это», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Первый матч серии «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.

«Вашингтон» является обладателем Кубка Стэнли-2018, «Бостон» становился шестикратным победителем трофея. Клубы встретятся в плей-офф впервые с 2012 года.