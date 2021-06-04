Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маршан о победе над «Айлендерс»: «Любая шайба, брошенная по воротам в овертайме, имеет шанс оказаться в сетке»

09:34
Теги:

Форвард «Бостона» Брэд Маршан поделился впечатлениями от победной шайбы в овертайме третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1 ОТ).

«Не самый великий бросок, но любая шайба, брошенная по воротам в овертайме, имеет шанс оказаться в сетке. Наверное, во всех командах говорят перед овертаймом, что надо пользоваться любой возможностью нанести бросок. И сегодня был еще один пример этого», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 2:15 мск.

Читайте также

Россия обыграла США в Лиге наций
Вячеслав Дацик похудел на 48 кг
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей