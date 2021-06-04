Маршан о победе над «Айлендерс»: «Любая шайба, брошенная по воротам в овертайме, имеет шанс оказаться в сетке»
09:34
Форвард «Бостона» Брэд Маршан поделился впечатлениями от победной шайбы в овертайме третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1 ОТ).
«Не самый великий бросок, но любая шайба, брошенная по воротам в овертайме, имеет шанс оказаться в сетке. Наверное, во всех командах говорят перед овертаймом, что надо пользоваться любой возможностью нанести бросок. И сегодня был еще один пример этого», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 2:15 мск.
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