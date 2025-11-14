Маршан набрал 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (6:3) 37-летний канадец сделал две результативные передачи. Всего у него 1000 (435+565) очков в 1116 матчах.

Маршан стал 12-м действующим игроком НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков.

В сезоне-2025/26 нападающий в 16 матчах набрал 20 (11+9) очков.