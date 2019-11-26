Нападающий «Бостона» Брэд Маршан признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В 3 матчах он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+6».

Второй звездой стал лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 7 (4+3) очков в 4 матчах. Его результативная серия составляет 11 встреч. Макдэвид — первая звезда прошлой недели.

Третьей звездой недели стал форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. В 3 матчах он набрал 5 (4+1) очков.

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