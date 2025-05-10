Маршан лидирует по победным голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

«Флорида» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла в овертайме «Торонто» (5:4).

Форвард «Пантерз» Брэд Маршан забросил шайбу в овертайме. На счету 36-летнего канадца 15 победных голов в плей-офф. Он лидирует среди всех действующих игроков лиги по этому показателю. Второе место делят форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и форвард «Нью-Джерси» Ондржей Палат — у обоих нападающих по 13 шайб.

В текущем плей-офф Маршан провел 8 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.