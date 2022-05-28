Маршан из-за операции пропустит первые матчи «Бостона» в новом сезоне

Форвард «Бостона» Брэд Маршан перенес операцию на бедре, сообщается на официальном сайте НХЛ.

34-летнему канадцу сделали артроскопию тазобедренного сустава. Ожидаемое время восстановления составляет шесть месяцев. Таким образом, Маршан пропустит стартовые матчи «Брюинз» в сезоне-2022/23.