Маршан и Пастрняк восстанавливаются с опережением графика

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди рассказал о ходе восстановления форвардов Брэда Маршана и Давида Пастрняка. Первый перенес операцию 14 сентября, а второй — 16-го.

— У них все идет по расписанию, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кэссиди. — Пожалуй, я даже могу сказать, что они идут с опережением графика. И еще я знаю, что они очень усердно работают. А игроки, работающие так много, должны идти в графике, либо с его опережением. Так что я могу сказать, что мы на данный момент оптимистично смотрим на их прогресс. Неизвестным остается лишь то, что мы не знаем, к какой игре они восстановятся, потому что нам даже неизвестен первый соперник. Это еще один аспект вопроса. На данный момент мы ждем их возвращения в начале сезона. Но мы не знаем расписания, поэтому пока трудно сказать, сколько времени они пропустят.