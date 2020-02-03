Марсель Дионн: «Овечкин точно забьет 800 шайб»

Знаменитый канадский хоккеист Марсель Дионн сделал прогноз, сколько голов за карьеру забьет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский форвард занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю, имея в своем активе 695 голов.

— Он точно забьет 800 шайб, — цитирует Дионна официальный сайт НХЛ. — В этом у меня нет никаких сомнений. Только если не помешает травма. Когда-то он может притормозить, но я не вижу предпосылок к этому сейчас. Его энергия бьет через край и за ним просто приятно наблюдать на льду.

Ему 34 года, верно? Если обойдется без травм, до он будет играть до 40. Как минимум.

Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Ему нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон. Но тем интереснее наблюдать за этой гонкой.