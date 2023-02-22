Марнер стал первым игроком «Торонто» с 1997 года, сделавшим пять передач за матч

Форвард «Торонто» Митч Марнер сделал 5 результативных передач в матче с «Баффало» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам этой встречи канадец был признан второй звездой. В активе 25-летнего форварда 71 (20+51) очко в 58 играх.

Марнер стал 10-м игроком команды, кому удалось сделать 5+ передач в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее это удавалось Бэйбу Пратту, Берье Сальмингу и Дагу Гилмору (по 2 раза), Силу Эппсу, Пепу Келли, Дэррилу Ситтлеру, Дону Мэлоуни, Эдди Ольчику и Венсану Дамфуссу (по 1).

Последний раз 5 передач в составе «Торонто» сделал Даг Гилмор в январе 1997 года в матче против «Калгари» (5:3).