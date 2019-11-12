Марнер пропустит 4 недели из-за травмы голеностопа

Форвард «Торонто» Митч Марнер пропустит порядка четырех недель из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт лиги. Нападающий получил повреждение в матче с «Филадельфией» (2:3 Б). Он зацепился за клюшку соперника, неудачно упал, и, не сумев подняться, добирался до скамейки запасных на коленях.

— Я очень расстроен из-за Митча и из-за того, что команда оказалась в непростом положении, — отметил главный тренер команды Майк Бэбкок. — При этом надо понимать, что кто-то из хоккеистов должен воспользоваться шансом. И тренеры должны помочь ему в этом. Нам надо разобраться с составами троек. С «Чикаго» у нас были разные сочетания в каждом периоде. Нам надо понять, как добиться максимальной отдачи от звеньев и поставить нужных людей на определенные позиции.

В 18 матчах Марнер набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «-2».

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