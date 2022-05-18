Марнер поблагодарил фанатов и игроков «Торонто» за поддержку после того, как на него напали преступники

Форвард «Торонто» Митч Марнер опубликовал обращение в соцсетях после того, как у него угнали автомобиль.

«Всем болельщикам, моим друзьям, партнерам по команде и сотрудникам «Торонто» — спасибо вам за ваши позитивные сообщения в течение этих пару дней. Ошеломляющая поддержка, которую я получил от людей из Торонто, была невероятна.

Также я хочу сказать спасибо сотрудникам полиции за их сложную работу в этом расследовании. Ужасно попасть в такую ситуацию, но мы целы и чувствуем себя нормально. Спасибо всем за поддержку», — написал Марнер в соцсетях.

Вечером 16 мая у Марнера в Торонто угнали Range Rover. На хоккеиста и его друга напало несколько вооруженных людей, которые заставили хоккеиста покинуть автомобиль.

В сезоне-2021/22 Марнер провел 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 97 (35+62) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в 7 матчах плей-офф.