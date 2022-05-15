Марнер не сдержал слез после поражения от «Тампы»

Нападающий «Торонто» Митч Марнер не стал сдерживать эмоции после поражения в седьмом матче серии плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2).

«Мы так устали от этого. Сыты всем этим по горло», — сказал форвард со слезами на глазах на пресс-конференции, передает журналист Пьер Лебрюн.

В последний раз «Торонто» проходил первый раунд плей-офф в сезоне-2003/04.

«Торонто» является 13-кратным победителем Кубка Стэнли, последний успех команды в плей-офф датирован 1967 годом.