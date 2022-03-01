Марнер был назван первой звездой месяца в НХЛ

Нападающий «Торонто» Митч Марнер стал первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге. В 12 матчах форвард набрал 23 (9+14) очков.

Второй звездой стал голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем. Швед выиграл 8 из 9 матчей, отражая 92,9 процента бросков. На его счету одна встреча на ноль.

Третьей звездой выбран нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне. В 10 встречах финн забросил 9 шайб и сделал 6 голевых передач.

Лучшим новичков месяца стал голкипер «Бостона» Джереми Суэймен.