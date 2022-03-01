Марнер был назван первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий «Торонто» Митч Марнер стал первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге. В 12 матчах форвард набрал 23 (9+14) очков.
Второй звездой стал голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем. Швед выиграл 8 из 9 матчей, отражая 92,9 процента бросков. На его счету одна встреча на ноль.
Третьей звездой выбран нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне. В 10 встречах финн забросил 9 шайб и сделал 6 голевых передач.
Лучшим новичков месяца стал голкипер «Бостона» Джереми Суэймен.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|37
|15
|78
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|53
|27
|26
|55
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|53
|19
|34
|43
|8
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|53
|32
|21
|68
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
Результаты / календарь
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4.03
5.03
6.03
|1.03
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 5
|1.03
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|7 : 2
|1.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|0 : 7
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
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