Нападающий Патрик Марло вернулся в «Сан-Хосе», за который играл до 2017 года всю карьеру. 40-летний канадец прошлый сезон провел в «Торонто» — 37 (16+21) очков в 82 матчах. Летом клуб обменял его в «Каролину», после чего «Харрикейнс» выкупили контракт Марло и он получил статус неограниченно свободного агента.

HE'S BACK IN TEAL!



Welcome back, Patrick Marleau! pic.twitter.com/jyFczqWrJy — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 8, 2019