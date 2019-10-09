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Марло вернулся в «Сан-Хосе»

01:48
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Нападающий Патрик Марло вернулся в «Сан-Хосе», за который играл до 2017 года всю карьеру. 40-летний канадец прошлый сезон провел в «Торонто» — 37 (16+21) очков в 82 матчах. Летом клуб обменял его в «Каролину», после чего «Харрикейнс» выкупили контракт Марло и он получил статус неограниченно свободного агента.

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