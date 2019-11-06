Марло шестым в истории провел 800-й матч в НХЛ подряд

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло провел 800-й матч в НХЛ подряд и стал шестым в истории, достигшим подобной отметки.

Игрок выступает в лиге без единого пропуска из-за травм или по другим причинам. Рекорд по количеству игр подряд принадлежит Дугу Джарвису (964).

Марло играл за «Сан-Хосе» до 2017 года всю карьеру. 40-летний канадец прошлый сезон провел в «Торонто» — 37 (16+21) очков в 82 матчах. Летом клуб обменял его в «Каролину», после чего «Харрикейнс» выкупили контракт Марло и он получил статус неограниченно свободного агента.

800 straight games for Patrick Marleau! pic.twitter.com/uboEWSQEK6 — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) November 6, 2019

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