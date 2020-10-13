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Марло подписал минимальный контракт на год с «Сан-Хосе»

19:10
Патрик Марло. Фото nhl.com
Патрик Марло. Фото nhl.com
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Нападающий Патрик Марло вернулся в «Сан-Хосе». 41-летний канадец заключил минимальный контракт на один год, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

В прошедшем сезоне он выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург». В общей сложности нападающий набрал 22 (11+11) очка в 66 встречах.

У Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет — 1767 матчей.

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