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Марло обогнал Лефлера и догнал Модано по голам за карьеру в НХЛ

08:52
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Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Вторая шайба в матче для 40-летнего форварда стала 561-й за карьеру в НХЛ. Марло вышел на 25-е место по заброшенным шайбам, повторив результат Майка Модано и превзойдя достижение Ги Лефлера.

Также нападающий «акул» забивает 10 или более шайб на протяжении 22 сезонов подряд. Он стал лишь четвертым хоккеистом в истории, кому покорилось это достижение.

Кроме того, Марло преодолел рекорд в 1100 очков в составе «Сан-Хосе».

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