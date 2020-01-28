Марло обогнал Лефлера и догнал Модано по голам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Вторая шайба в матче для 40-летнего форварда стала 561-й за карьеру в НХЛ. Марло вышел на 25-е место по заброшенным шайбам, повторив результат Майка Модано и превзойдя достижение Ги Лефлера.

Marleau does it again ?? pic.twitter.com/b9baLbpBPc — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) January 28, 2020

Также нападающий «акул» забивает 10 или более шайб на протяжении 22 сезонов подряд. Он стал лишь четвертым хоккеистом в истории, кому покорилось это достижение.

Кроме того, Марло преодолел рекорд в 1100 очков в составе «Сан-Хосе».