Маркову обидно, что не провел 1000 матчей в НХЛ. У него их 990

Защитник Андрей Марков рассказал о завершении карьеры. Последним клубом 41-летнего россиянина был «Локомотив».

— Задолго до конца сезона я знал, что это будет мой последний год в спорте, — приводит слова Маркова российская версия официального сайта НХЛ. — И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, я поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он у меня спросил, буду ли я продолжать. Я ответил, что нет. Эта новость вышла практически от него. Ну а я могу только подтвердить.

Осталось 10 матчей до 1000 встреч в НХЛ? Обидно, да. С другой стороны, я уже отошел от этого. И понимаю, что если бы не мои травмы, которые на меня навалились, я бы давно сыграл и тысячу, и больше матчей. Нет-нет, я не хотел бы ничего менять в своей карьере. Если 990 — значит, 990.